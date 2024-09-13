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Erzurum'da minibüs ile ATV çarpışması: 1 ölü, 1 yaralı

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Erzurum'un Oltu ilçesinde meydana gelen minibüs ile ATV çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise hafif yaralandı. Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, kazada hayatını kaybeden kişinin Süleyman Düzenli olduğu belirlendi. Yaralanan sürücü ise Oltu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Erzurum'un Oltu ilçesinde minibüs ile ATV'nin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi hafif yaralandı.

Erzurum-Ardahan kara yolu Oltu Organize Sanayi kavşağında, Süleyman Düzenli yönetimindeki plakası öğrenilemeyen ATV, Ahmet Coşkun (29) idaresindeki 34 HAG 675 plakalı minibüsle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan incelemede, Düzenli'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada hafif yaralanan sürücü Coşkun ise Oltu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Fatih Çelebi - Güncel

Trafik Kazaları Olaylar erzurum Güncel Polis Yaşam Oltu Atv

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