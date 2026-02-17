Haberler

Erzurum'da mezarlıkta poşete sarılı cenin bulundu

Güncelleme:
Erzurum'un Aziziye ilçesindeki mezarlıkta poşete sarılı bir cenin bulundu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, cenin Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.

Erzurum'un Aziziye ilçesinde mezarlıkta poşete sarılı cenin bulundu.

İlçe çıkışı E-80 kara yolu kenarındaki mezarlıkta poşete sarılı cenin görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, cenini olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırdı.

Konu ile ilgili soruşturma başlatıldı.

