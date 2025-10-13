Haberler

Erzurum'da Mevsimin İlk Karı Yağdı

Güncelleme:
Erzurum'da gece başlayan ve sabaha kadar süren kar yağışı, şehir merkezini beyaz örtüyle kapladı. Palandöken'de kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı, vatandaşlar kışlık kıyafetleriyle iş yerlerine gitti.

Erzurum'da gece başlayan ve sabaha kadar devam eden kar yağışı, şehir merkezini beyaza bürüdü.

Kış turizm merkezi Erzurum'da, şehir merkezine mevsimin ilk karı 13 Ekim'de yağdı. Gece başlayan ve sabaha kadar devam eden kar yağışı, il merkezini beyaz örtüyle kapladı.

Ekim ayı ortasında yağan kar, vatandaşları şaşırttı. Sabah iş yerlerine kışlık kıyafetleriyle giden vatandaşlar, araçlarının üzerinde ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri ise sorumluluk bölgelerinde kar küreme çalışması yürüttü.

Palandöken'de kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı

Kentte henüz kışlık lastiklerini takmayan sürücüler de erken yağan kar nedeniyle zor anlar yaşadı.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken'de kar kalınlığı 20 santimetre ölçüldü.

Vatandaşlardan Hakan Sak, AA muhabirine, bu sene kışın erken geldiğini belirterek, "Eskiden 'Erzurum'da kış, ya 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndan 10 gün önce ya da 10 gün sonra gelir derlerdi ama bu sene ne bayramı bekledi ne başka bir şeyi." dedi.

Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri - Güncel
