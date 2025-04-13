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Erzurum'da Koruma Altına Alınan Küçük Balaban ve Sutavuğu Kuşları Tedavi Ediliyor

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Erzurum'da sulak alanlarda bitkin halde bulunan küçük balaban ve sutavuğu kuşları, koruma altına alındı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kuşları yakalayarak ilk bakımlarını yaptı ve tedavi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim etti.

Erzurum'da, sulak alanlarda yaşamalarıyla bilinen ve bitkin halde bulunan küçük balaban (Botaurus minutus) ve sutavuğu (Gallinula chloropus), koruma altına alındı.

Karayazı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kırsalda yaptıkları çalışmalarda, bitkin halde sutavuğu ve küçük balaban kuşlarının olduğunu fark etti.

Ekipler, kuşları yakalayarak müdürlüğe getirip ilk bakımlarını yaptı.

Kuşlar, tedavi ve bakımlarının sürdürülmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ekiplerine teslim edildi.

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Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
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