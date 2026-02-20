Erzurum'da kış şartlarında arama kurtarma eğitimlerini tamamlayan PÖH'ler sertifikalarını aldı

Erzurum'daki 2 bin 421 metre rakımlı Konaklı Kayak Merkezi'nde 15 gün süren zorlu kış şartlarında eğitimlerini tamamlayan 25 özel harekat polisine sertifikaları verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Özel Harekat (PÖH) Daire Başkanlığınca, 2 bin 421 metre rakımlı Konaklı Kayak Merkezi'nde kar ve tipi altında 25 personele verilen 15 günlük eğitim tamamlandı.

Polisler, 15 günlük eğitim süresince iglo ev ve mağaralarda konakladı, kayak yapmayı ve çetin kış şartlarında doğada kalmayı öğrendi.

Teleferikte mahsur kalanların kurtarılmasına yönelik senaryoların da uygulandığı eğitimin sonunda polislere sertifikalarını İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun verdi.

Karaburun, AA muhabirine, polislerin 3 gece dışarıda konaklayarak eğitimde başarılı olduklarını ispatladıklarını söyledi.

Özel harekatçıların her türlü şartta görev yapabildiğini belirten Karaburun, "Emniyet Teşkilatımızın her koşulda kar, kış, soğuk ve sıcak demeden ülkemizin her metrekare toprağında kendisine verilen her türlü görevi üstün gayret ve başarıyla yerine getirebileceğinin bir göstergesi olarak 2. dönem doğa koşullarında arama kurtarma faaliyet eğitiminin sonuna geldik." dedi.

Eğitimin önemine vurgu yapan Karaburun, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımız 2 hafta boyunca zorlu kış şartlarında nasıl hayatta kalabileceklerini ve nasıl güvenli faaliyet icra edebileceklerinin yöntemlerini, eğitimlerini, uzman eğitimcilerimizden aldılar. Türk polisi, bu bayrağın, vatanın her ferdine, köşesine ve metrekaresinde gerekli hizmeti verebilecek teknik donanım, imkan ve kabiliyetle yetişmiş insan gücüne sahiptir. Bu konuda milletimizin içi rahat olsun."

Bu eğitim, her geçen gün kendimizi daha iyi ve donanımlı hale getirebilmek için milletimizin zor zamanlarında en ağır şartlarda en zor görevleri yapmaya talip olduğumuzu ve başarıyla yapabileceğimizi dosta düşmana gösterdiğimizin bir kanıtıdır."