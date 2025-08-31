Erzurum'da Kırsal Mahallede Yangın Çıktı
Erzurum'un Yakutiye ilçesinin Kırmızıtaş Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle bitişikteki evlere ve ahırlara sıçradı. İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.
Erzurum'un Yakutiye ilçesinin kırsal mahallesinde bir evde çıkan ve bitişikteki ev ile ahırlara sıçrayan yangına müdahale ediliyor.
İlçenin Kırmızıtaş Mahallesi'nde bulunan bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın bitişik evlere ve ahırlara sıçradı.
Ekipler yangını söndürmeye çalışıyor.
Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Güncel