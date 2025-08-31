Erzurum'da Kırsal Mahallede Yangın Çıktı

Erzurum'un Yakutiye ilçesinin kırsal mahallesinde bir evde çıkan ve bitişikteki ev ile ahırlara sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

İlçenin Kırmızıtaş Mahallesi'nde bulunan bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın bitişik evlere ve ahırlara sıçradı.

Ekipler yangını söndürmeye çalışıyor.