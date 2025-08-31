Erzurum'da Kırsal Mahallede Yangın Çıktı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'un Yakutiye ilçesinin Kırmızıtaş Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle bitişikteki evlere ve ahırlara sıçradı. İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Erzurum'un Yakutiye ilçesinin kırsal mahallesinde bir evde çıkan ve bitişikteki ev ile ahırlara sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

İlçenin Kırmızıtaş Mahallesi'nde bulunan bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın bitişik evlere ve ahırlara sıçradı.

Ekipler yangını söndürmeye çalışıyor.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Güncel
Volkan Demirel'den sürpriz açıklama: Göreve gelirse yanında olmaya hazırım

O hoca gelirse Fenerbahçe'ye geri döneceğini açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Venezuela'dan ABD'ye tarihi rest: Kıyılarımızdan uzak durun, en büyük kabusunuz oluruz

ABD'ye tarihi rest: Bizden uzak durun, en büyük kabusunuz oluruz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.