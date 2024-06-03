Erzurum'da kaybolan kadının cesedi baraj gölünde bulundu
Erzurum'un İspir ilçesinde kızının yanına misafirliğe gelen Zeliha Bulut'tan haber alınamadı. Yapılan arama çalışmaları sonucunda Bulut'un cesedi baraj gölünde bulundu.
Erzurum'un İspir ilçesinde haber alınamayan kadının baraj gölünde cesedi bulundu.
Kızıyla Ankara'dan İspir ilçesindeki kardeşine misafirliğe gelen Zeliha Bulut'tan (67) sabah saatlerinde evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı.
Yakınlarının ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmaları sırasında Güllübağ Barajı'nda ceset gören çevredekiler, durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İlçe merkezine yaklaşık 3 kilometre mesafedeki baraj gölüne giden ekipler, suyun üzerindeki cesedi bot yardımıyla karaya çıkardı.
İncelemede Bulut'a ait olduğu belirlenen ceset, otopsi için İspir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.