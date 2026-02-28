Haberler

Karla kaplı Karasu Nehri ve çevresi dronla görüntülendi

Karla kaplı Karasu Nehri ve çevresi dronla görüntülendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum-Erzincan kara yolundaki Karasu Nehri çevresi karla kaplanarak muhteşem görüntüler sundu. Kar nedeniyle dağlar ve vadiler beyaz örtüyle kaplanırken, dronla çekilen görüntüler de bölgenin güzelliklerini gözler önüne serdi.

Erzurum- Erzincan kara yolundaki karla kaplı Karasu Nehri çevresi güzel görüntü oluşturdu.

Kentte aralıklarla devam eden kar nedeniyle, dağlar ve vadiler beyaz örtüyle kaplandı.

Bölgeden geçen Karasu Nehri ve kara yolu, dronla görüntülendi.

Nehir kıyısında yer yer buzlanma görülürken, yüksek kesimlerde sis etkili oldu.

Karla kaplanan doğa ile nehrin oluşturduğu manzara, güzel görüntü oluşturdu.

Kaynak: AA / Muhammed Onur Yavrutürk
Orta Doğu'da yeni savaş! ABD ve İsrail saldırdı, İran karşılık veriyor

ABD ve İsrail saldırdı, İran'dan güçlü karşılık geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'a saldırı başladı, Pehlevi hemen sahneye çıktı! Hamaney'e çağrısı var

İran'a saldırı başladı, Pehlevi hemen sahneye çıktı
Bülent Turan'dan salonu ayağa kaldıran özeleştiri: İl başkanının kardeşi il müdürü olmaz

Yeni görev verdiği isimden programa damga vuran özeleştiri
Kızını Sedat Peker'e emanet eden polis memurunun eşi konuştu

Sedat Peker, canına kıyan polis memurunun isteğini yerine getirdi
Tahkim Kurulu, Dursun Özbek'in hak mahrumiyeti cezasını onadı

Hakkındaki ceza oy birliğiyle onandı!
İran'a saldırı başladı, Pehlevi hemen sahneye çıktı! Hamaney'e çağrısı var

İran'a saldırı başladı, Pehlevi hemen sahneye çıktı
Taraftarlar endişeli! Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike

Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın gözaltına alınma nedeni ortaya çıktı

Tanju Özcan'ın gözaltına alınma nedeni ortaya çıktı