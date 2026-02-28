Karla kaplı Karasu Nehri ve çevresi dronla görüntülendi
Erzurum-Erzincan kara yolundaki Karasu Nehri çevresi karla kaplanarak muhteşem görüntüler sundu. Kar nedeniyle dağlar ve vadiler beyaz örtüyle kaplanırken, dronla çekilen görüntüler de bölgenin güzelliklerini gözler önüne serdi.
Kentte aralıklarla devam eden kar nedeniyle, dağlar ve vadiler beyaz örtüyle kaplandı.
Bölgeden geçen Karasu Nehri ve kara yolu, dronla görüntülendi.
Nehir kıyısında yer yer buzlanma görülürken, yüksek kesimlerde sis etkili oldu.
Karla kaplanan doğa ile nehrin oluşturduğu manzara, güzel görüntü oluşturdu.
Kaynak: AA / Muhammed Onur Yavrutürk