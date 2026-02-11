Haberler

Erzurum'un 3 ilçesinde eğitime kar engeli

Güncelleme:
Erzurum'da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde resmi ve özel tüm okullarda eğitime 1 gün ara verilmiş; hamile ve engelli kamu personeli ise izinli sayılacaktır.

Erzurum Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizde etkili olan kar yağışıyla birlikte soğuk hava, don ve buzlanma riski ile karla mücadele faaliyetleri nedeniyle 11 Şubat Çarşamba günü Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerimizde bulunan resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Aynı tarihte hamile ve engelli kamu personelimiz de bir gün süreyle izinli sayılacaktır" denildi.

Açıklamada, vatandaşlar buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları; karla mücadele çalışmaları sebebiyle zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyarılar yapıldı.

