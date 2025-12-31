Haberler

Erzurum'da kar yağışı etkili oluyor

Güncelleme:
Öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, Erzurum'u beyaz bir örtüyle kapladı. Yayalar ve sürücüler, zorlaşan hava koşulları nedeniyle ilerlemekte güçlük çekiyor. Şehirdeki tarihi yapılar beyaz örtü altında görüntülendi.

Şehir merkezindeki tarihi Erzurum Kalesi, Yakutiye Medresesi, Çifte Minareli Medrese, Üç Kümbetler ve Lalapaşa Camisi kar yağışı altında görüntülendi.

