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Erzurum'da ekipler kalp krizi geçiren izci için seferber oldu

Erzurum'da ekipler kalp krizi geçiren izci için seferber oldu
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Erzurum'da doğa yürüyüşü sırasında kalp krizi geçiren Türkiye İzcilik Federasyonu İl Temsilcisi Nuri Karslı, ekiplerin 2 kilometre boyunca sedye ile taşıması ve kalp masajı yapması sonucu hastaneye ulaştırıldı. Karslı'nın hayati tehlikesi devam ediyor.

Erzurum'da ekipler, ormanlık ve dağlık alanda kalp krizi geçiren Türkiye İzcilik Federasyonu İl Temsilcisi için seferber oldu.

Federasyon üyesi emekli öğretmen Nuri Karslı (66), Atatürk Üniversitesinden yaklaşık 15 kişilik grup ile Abdurrahman Gazi Türbesi'nin üst kısmındaki ormanlık ve dağlık alanda doğa yürüyüşüne çıktı.

Yürüyüş esnasında Karslı'nın baygınlık geçirmesi üzerine gruptakiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araç için yolu olmayan noktaya yürüyerek ulaşan ekipler, Karslı'yı bulunduğu yerden aldı.

Ekipler, Karslı'yı sedye ile engebeli arazide yaklaşık 2 kilometre taşırken kalp masajı yaparak ambulansa ulaştırdı.

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Karslı'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Talha Koca
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