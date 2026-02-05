Erzurum'da kaçakçılık ve organize suç operasyonlarında 24 zanlı tutuklandı
Erzurum'da düzenlenen operasyonlarda kaçakçılık ve organize suçlarla bağlantılı 24 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir ay içinde 30 operasyon gerçekleştirdi ve 115 şüpheliye adli işlem başlattı.
Erzurum'da, kaçakçılık ve organize suçlara yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 24 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde organize suçların ve kaçakçılığın engellenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, bu kapsamda geçen ay düzenledikleri 30 operasyonda, 115 şüpheli hakkında adli tahkikat başlattı.
Bu şüphelilerden 24'ü sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 19'u da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Operasyonlarda 670 paket gümrük kaçağı sigara, 3 bin 360 dolu makaron, 3 tabanca, 3 şarjör, 22 fişek, 58 termos, 45 mont, 19 cep telefonu ve 247 cinsel içerikli ürün ele geçirildi.