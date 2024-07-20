Erzurum'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden sağlık çalışanları sessiz yürüyüşlerini sürdürüyor

Erzurum'da görev yapan hekim ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için her hafta sonu düzenledikleri sessiz yürüyüşlerini sürdürüyor.

Kent merkezindeki Lalapaşa Camisi önünde bir araya gelen doktorlar, tıp ve eczacılık fakültesi öğrencileri, sağlık çalışanları ile vatandaşlar, Türk ve Filistin bayrakları eşliğinde taşıdıkları döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne yürüdü.

Yürüyüşün ardından tekrar Lalapaşa Camisi önüne gelen katılımcılara yüzlerine Filistin bayrağı çizen çocuklar da eşlik ederek "koşun müminler koşun, koşun Mescid'i Aksa'da buluşun" diye şarkı söyledi.

Erzurum Şehir Hastanesi'nde görevli radyoloji teknikeri Yaşar İlbaş, grup adına yaptığı açıklamada, "terör, soykırım ve işgale" karşı gerçekleştirdikleri yürüyüşü 36 haftadır sürdürdüklerini söyledi.

İlbaş, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayarak, "Gündemden düşürülmeye çalışılsa da kimileri için sıradan hale gelse de Gazze'de ambargo ve katliamlar hız kesmeden devam ediyor." dedi.

İsrail'in 7 Ekim'den beri Gazze'de binlerce insanı öldürdüğünü hatırlatan İlbaş, şöyle konuştu:

"Bizler ilk günkü öfke ve acımızı diri tutmak için sözün tükendiği yerde, sessiz yürüyüşümüz ile farkındalık oluşturmaya devam ediyoruz. Tüm ambargolara rağmen biraz olsun yiyecek bulmaya gönderdiği evladını bekleyen annelerin, yavrusunun adice katledildiği haberini almasından bahsedelim vicdanımıza. Minicik kafatası canice patlatılan küçük çocuğu gösterelim."

Grup basın açıklamasının ardından dağıldı.