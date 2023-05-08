Erzurum'da İmamoğlu'na taşlı saldırıda bulunan grup canlı yayın açmış: Ekrem başkanın kafasını yarmış

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu miting için Erzurum'a gitti. Mitingin yapılacağı alan nedeniyle Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile yaşanan polemiğin ardından kentte tansiyon tavan yaptı.

İMAMOĞLU'NA TAŞLI SALDIRI

Akşam saatlerinde seçim otobüsü üzerinde vatandaşlara hitap eden Ekrem İmamoğlu, bir grubun taşlı saldırısına uğradı. Atılan taşlar seçim otobüsünün camlarını kırdı. Konuşmasını yarıda kesmek zorunda kalan İmamoğlu alandan ayrıldı.

TİKTOK'TAN CANLI YAYIN AÇMIŞLAR

Olayda bazı vatandaşlar yaralanırken, yaşananlarla ilgili yeni bir detaya ulaşıldı. Ekrem İmamoğlu'na taş atan gruptaki bazı kişilerin sosyal medya platformu TikTok'ta olay esnasında canlı yayın açtığı ortaya çıktı.

HAKARETLER SAVURDULAR

Görüntülerde, taşlı saldırının yaşandığı alan yer aldı. Söz konusu şahıslar Ekrem İmamoğlu'na ağır hakaretler savurdu.

"EKREM BAŞKANIN KAFASINI YARDIK"

"Burada vatanı temsil ediyoruz. O kaçan CHP'liler kimdi?" diyen gruptakiler bununla sınırlı kalmadı. Gruptakilerin İmamoğlu için, "Ekrem başkanın kafasını yardık gittik hastaneye. Bekliyoruz." dediği duyuldu.