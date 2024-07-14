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Erzurum'da heyelan sonucu anne öldü, bebeği kayboldu

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Erzurum'un Tortum ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu akarsuya düşen hafif ticari araçtaki bir kadın hayatını kaybetti, 8 aylık bebeği ise kayboldu. Olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi, ancak bebeğin bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Erzurum'un Tortum ilçesinde heyelan nedeniyle akarsuya düşen hafif ticari araçtaki anne öldü, bebeği kayboldu.

Suriye uyruklu Mohamad Tarek Mhabbek'in kullandığı hafif ticari araç, ilçenin Pehlivanlı Mahallesi mevkiinde aşırı yağış nedeniyle meydana gelen heyelanda akarsuya sürüklendi.

Sürücü ve araçtaki 3 kişi kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başarırken, bir kadın ile 8 aylık bebeği ise akıntıya kapıldı.

İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler yaptıkları çalışma sonucu kadının cansız bedenini olay yerine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta buldu.

Kayıp bebeğin bulunması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

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