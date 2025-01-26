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Erzurum'da, helikopter kazasında şehit olan Astsubay Taha Nergiz için mevlit okutuldu

Erzurum'da, helikopter kazasında şehit olan Astsubay Taha Nergiz için mevlit okutuldu
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Isparta'da 9 Aralık 2024'te askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Astsubay Çavuş Taha Nergiz için memleketi Erzurum'da mevlit okutuldu.

Isparta'da 9 Aralık 2024'te askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Astsubay Çavuş Taha Nergiz için memleketi Erzurum'da mevlit okutuldu.

Palandöken ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, şehitler için dua edildi.

Programa, Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, Palandöken Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, askeri yetkililer, vatandaşlar ve şehidin ailesi katıldı.

Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri - Güncel
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