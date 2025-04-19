Erzurum'da hekim ve sağlıkçılar 75 haftadır Gazze için yürüyor

Erzurum'da hekim ve sağlıkçılar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulme dikkati çekmek amacıyla 75. haftada da yürüyüşlerini sürdürdü.

???????Kent merkezindeki Lala Mustafa Paşa Cami önünde bir araya gelen aralarında doktor ve tıp fakültesi öğrencilerinin de bulunduğu sağlık çalışanları, Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları eşliğinde, taşıdıkları döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne kadar yürüdü.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Muhammed Seyda Özdiyar, grup adına yaptığı açıklamada, Pence-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Uzman Çavuş Nurettin Topyürek başta olmak üzere vatan toprağının bütünlüğü ve alemi İslam için şehit düşen herkese Allah'tan rahmet ve ailelerine başsağlığı diledi.

Sessiz yürüyüşü 75 haftadır sürdürdüklerini ifade eden Özdiyar, zulmün her türlüsüne karşı olduklarını ve özellikle çocuklara karşı açılmış bir savaşın hayatın olağan akışında devam etmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Çocuklara karşı açılan savaş karşısında sessiz kaldıklarını dile getiren Özdiyar, "Korkarım İsrail Gazze'den önce bizi işgal etmiş olmalı. Öyle ki böylesi bir zulüm karşısında bile sergilediğimiz bu derin sükut, tepki gösterecek duyularımızın ağır hasar almış olduğunun en net delillerindendir. Onlar işgale kafalarımızdan, kalplerimizden, evlatlarımızdan başlayıp ve amaçlarına da büyük oranda ulaşmışken işgale uğramış bir toplumun manevi yaraları sarılmadan zalimlere karşı bir direniş göstermesi beklenemez." dedi.

Basın açıklamasının ardından Filistin'de hayatını kaybedenler için dua edildi.