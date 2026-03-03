Haberler

Erzurum'da hassas burunlu köpeklerin desteğiyle narkotik uygulama yapıldı
Güncelleme:
Erzurum'da hassas burunlu dedektör köpekler "Magnum" ve "Hera"nın desteğiyle yaklaşık 100 polisin katılımıyla "Narko Alan Uygulaması" yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Kazım Karabekir Paşa Mahallesi'nde "Narko Alan" uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamaya katılan İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, ekiplere öncelikle can güvenliklerini sağlamaları gerektiğini belirterek, denetimlerde vatandaşlarla iletişimlerinin nezaket kuralları çerçevesinde olması talimatını verdi.

Karaburun, huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla denetim ve çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi.

Güvenlik önlemleri alarak oluşturulan 8 noktada durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcuların kontrolünü yapan ekipler, bazı araçlarda da dedektör köpekler "Magnum" ve "Hera" ile arama yaptı.

Uygulama kapsamında ekipler, 164 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) bilgisini inceledi, 69 aracı sorguladı ve 10 metruk bina ile mahalledeki parkları kontrol etti.

Ekipler, denetimlerde bir miktar uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheliyi gözaltına aldı, 2 araca kurallara uymamaktan 7 bin 719 lira ceza kesti.

Uygulamada, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Özkan Yücesan ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürü Semih Seğmen de hazır bulundu.

Kaynak: AA / Talha Koca
