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Erzurum'da Beton Mikserine 3 Bin Lira Ceza

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Erzurum'da harç dökerek ilerleyen beton mikserinin sürücüsüne 3 bin lira ceza uygulandı.

Erzurum'da harç dökerek ilerleyen beton mikserinin sürücüsüne 3 bin lira ceza uygulandı.

Emniyet Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, sosyal medyada paylaşılan, 25 RA 972 plakalı beton mikserinin kent merkezinde harç dökerek ilerlediğini gösteren görüntüler üzerine harekete geçti.

Sürücünün E.Ç. olduğunun tespit edilmesi üzerine, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca 3 bin lira idari para cezası uygulandı.

Beton mikserinin seyir halindeyken harç döktüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA
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