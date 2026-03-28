Erzurum'da halı mağazasında çıkan yangın söndürüldü
Erzurum'da bir halı mağazasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle polis ve AFAD olay yerine sevk edildi, kundaklama şüphesiyle bir şüpheli gözaltına alındı.
Aliravi Caddesi Aydınoğlu Sokak'taki 8 katlı binanın zemininde bulunan halı mağazasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.
Kundaklama şüphesi üzerine çalışma yapan polis ekipleri, çevredeki kamera kayıtlarını inceleyerek bir şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Sagip Sezginer