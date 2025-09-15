Haberler

Erzurum'da Hafif Ticari Araç Karasu Nehri'ne Düştü

Erzurum'da Hafif Ticari Araç Karasu Nehri'ne Düştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da kontrolden çıkan hafif ticari araç, park halindeki otomobile çarptıktan sonra Karasu Nehri'ne düştü. Sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

ERZURUM'da virajlı yolda kontrolden çıkan hafif ticari araç, park halindeki otomobile çarptıktan sonra Karasu Nehri'ne düştü. Kazanın ardından aracın üzerine çıkan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında merkez Aziziye ilçesi Ilıca Mahallesi'ndeki fen işleri şantiyesi yakınlarında meydana geldi. Yunus Köseoğlu (34) yönetimindeki 25 DA 809 plakalı hafif ticari araç, virajlı yolda kontrolden çıkıp park halindeki otomobile çarptı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, ardından Karasu Nehri'ne uçtu. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Köseoğlu, aracın tavanına çıkarak kurtarılmayı bekledi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bu sırada gözyaşlarını tutamayan Yunus Köseoğlu, basın mensuplarının "Niye ağlıyorsunuz?" sorusuna "Babamla kim uğraşacak" cevabını verdi. Köseoğlu, bölgeye gelen Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı. Sürücü, tedbir amacıyla ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ergin Ataman: Kaybettikten sonra asla pozitif düşünemem

Gözler Ergin Ataman'daydı! Final sonrası olay sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakan Fidan: İsrail'in eylemleri ABD'nin öncülük ettiği uluslararası sistemi çöküşün eşiğine getirdi

Bakan Fidan'dan zehir zemberek sözler: Çöküşün eşiğine getirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.