Gurbetçi cinayeti davasında sanığın kızı bıçak çizimini reddetti

BELÇİKA'dan tatil için geldiği memleketi Erzurum'da otomobilinde bıçaklanan Muhammet Kılıç'ın (52) ölümüne ilişkin 4 yıl sonra açılan davanın ilk duruşmasında müebbet hapis istemiyle yargılanan sanık İbrahim Ş.'nin kızı G.Ş. ifade verdi. İddianamede babasına ait bıçağı çizdiği bilgisine yer verilen G.Ş., iddiaları reddederek, "Ben bıçak tarif edip çizmedim. Dosya kapsamında bana göstermiş olduğunuz bıçağı kimin yaptığını bilmiyorum." dedi.

Erzurum'da otomobilde bıçaklanarak ölü olarak bulunan gurbetçi Muhammet Kılıç ile ilgili 4 yıl sonra yeniden açılan dosya kapsamında sanık İbrahim Ş. hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame Erzurum 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. Duruşmaya başka bir suçtan açık cezaevinde hükümlü bulunan sanık İbrahim Ş., sanık avukatı ve yakınları katılırken, müşteki taraf duruşmada yer almadı. Tanıkların bir kısmı ise SEGBİS aracılığıyla bulundukları cezaevlerinden bağlanarak ifade verdi.

SANIK SAVUNMASINI YAPTI

Savunmasını yapan sanık İbrahim Ş., Muhammet Kılıç'ın ağabeyinin arkadaşı olduğu ve bir iki kez birlikte oturup uyuşturucu kullandıklarını belirtti. Kendisinin pazarcı olduğunu ve bu yüzden genellikle üzerinde bıçak taşıdığını anlatan İ.Ç., ancak olay günü üzerinde bıçak olmadığını söyledi. Olay günü kalabalık bir ortamda bir miktar uyuşturucu kullandıktan eve gittiğini ve sonra tekrar dışarı çıkıp çıkmadığını ise hatırlamadığını belirterek, suçlamaları kabul etmedi.

BIÇAK RESMİ İDDİASINI REDDETTİ

İddianamede babasına ait bıçağı çizdiği bilgisi yer alan G.Ş., "Ben bıçak tarif edip çizmedim. Dosya kapsamında bana göstermiş olduğunuz bıçağı kimin yaptığını bilmiyorum. Ben kesinlikle polislere ifademde bahsedildiği gibi bir bıçak tarifinde bulunmadım. Ben olay günü babamın saat kaçta geldiğini bilmiyorum. Ben babamda bıçak görmedim." diye konuştu.

'PAZARCI OLDUĞU İÇİN BIÇAK TAŞIRDI'

Tanık olarak dinlenen sanık İbrahim Ş.'nin eşi L.Ş. ise "İbrahim'in ekmek bıçağı vardı. Pazarcı olduğu için genelde üstünde taşırdı. Olay gecesi eve geldikten sonra çıktığını hatırlamıyorum." dedi.

TANIKLAR İFADELERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Tanık olarak dinlenenlerin büyük bir çoğunluğu da önceki beyanlarını kabul etmeyerek farklı ifadeler verdi. Tanık C.A. iddianamede yer alan ifadesinde, 'İbrahim Ş.'nin bir tarafı tırtıklı bıçağını olay gününden önce Murat Şentürk'ün evinde bilediğini gördüm.' şeklinde ifade vermiş olsa da mahkemede bu beyanlarının doğru olmadığını savundu.

ARA KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi, maktul Muhammet Kılıç'ın eşinin zorla getirilmesi ve Sanık İ.Ş. ile maktul Muhammet Kılıç arasında baz çakışmasının tespiti için ilgili kurumlara müzekkere yazılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDE YER ALAN DETAYLAR

Dosyanın yeniden açılmasına neden olan en önemli delillerden biri İbrahim Ş.'nin kızının çizdiği bıçak resmi oldu. İddianamede, İbrahim Ş.'nin sürekli yanında taşıdığı öne sürülen ve olay sonrası kaybettiğini belirttiği bıçağın, kızı tarafından çizildiği kaydedildi. Çizimdeki bıçağın bir tarafının testere ağzı şeklinde tırtıklı, diğer tarafının keskin olduğu, sap kısmının siyah bantla sarıldığı, metal renkli ve küt uçlu olduğu belirtildi. Erzurum Adli Tıp Kurumu'nun raporunda da Muhammed Kılıç'ın vücudundaki öldürücü yaranın tek tarafı keskin, diğer tarafı tırtıklı bir bıçakla oluşmuş olabileceği değerlendirmesi yapıldı.

Cumhuriyet savcılığı şüpheli İbrahim Ş.'nin yanında sürekli taşıdığı öne sürülen ve çocuğunun çizdiği resimde tarif edilen bıçak ile Adli Tıp bulgularının örtüştüğünü, olay sonrası kıyafetlerini değiştirdiğini, yürüyüş güzergahına ilişkin ifadelerinin kamera kayıtlarıyla çeliştiğini ve tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde Muhammed Kılıç'ı araç içerisinde çıkan kavga sonrası bıçaklayarak öldürdüğüne yönelik yeterli şüphe oluştuğunu belirterek 'Kasten öldürme' suçundan yargılanarak müebbet hapis ile cezalandırılmasını talep etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı