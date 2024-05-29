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Erzurum'da Geç Saatte Dışarı Çıkma Tartışması: 16 Yaşındaki Kız Çocuğu Dayısını Bıçakla Öldürdü

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Erzurum'un Yakutiye ilçesinde, geç saatte dışarı çıkma meselesi yüzünden tartıştığı dayısını bıçakla öldüren 16 yaşındaki kız çocuğu tutuklandı. Olayın yaşandığı Kurtuluş Mahallesi'nde çıkan kavgada, dayısı ağır yaralanarak hayatını kaybetti.

Erzurum'da, geç saatte dışarı çıkma meselesi yüzünden tartıştığı dayısını bıçakla öldüren 16 yaşındaki kız çocuğu tutuklandı.

Yakutiye ilçesinin Kurtuluş Mahallesi Kavak Konutları'nda İ.A. (16) ile geç saatte dışarı çıkmasını istemeyen dayısı M.T. (46) arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, İ.A, dayısını boğazından bıçakla ağır yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilen M.T, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ekiplerce, suç aletiyle gözaltına alınan İ.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye çıkarıldı.

Savcılıktaki ifadesinin ardından hakimliğe sevk edilen İ.A, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

İ.A'nın babasının cezaevinde, annesinin ise şehir dışında olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Yakutiye Erzurum 3.Sayfa Güncel Haberler

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