Erzurum'da Freni Boşalan Kamyon Zincirleme Kazaya Neden Oldu

ERZURUM'da freni boşaldığı öne sürülen kamyonun neden olduğu zincirleme kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Yakutiye ilçesinde meydana geldi. Otogardan şehir merkezi yönüne ilerleyen Selçuk İlhan idaresindeki 25 AGC 087 plakalı kamyon iddiaya göre freni boşalması sonucu önünde ilerleyen Ömer Demirtaş yönetimindeki 25 ACA 796 plakalı otomobile çarptı. Sürüklenen otomobil de ETÜ Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen Ali Rıza Yıldırım'ın kullandığı 25 AEK 386 plakalı başka bir otomobile çarptı. Kamyon yol kenarındaki ağaç ve aydınlatma direğini devirdikten 50 metre sonra durdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak çıkarılan otomobil sürücüsü Ömer Demirtaş ve kamyon şoförü Selçuk İlhan ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazayı yara almadan atlatan otomobil sürücüsü Ali Rıza Yıldırım, "Işıkta bekliyordum. Arabalar birbirine vurdu daha sonra da gelip bana çarptı. Otomobil kamyon ile benim aramda kaldı" diye konuştu.

Kaza sonrası yola savrulan araç parçalarını belediye temizlik görevlileri topladı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.