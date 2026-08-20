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Aziziye'de mutfak yangını: Anne ve 2 çocuk hastaneye kaldırıldı

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Erzurum'un Aziziye ilçesinde bir apartman dairesinin mutfağında çıkan yangında dumandan etkilenen anne ve 2 çocuğu hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, mutfakta maddi hasar oluştu.

Erzurum'un Aziziye ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen anne ve 2 çocuğu hastaneye kaldırıldı.

Selçuklu Mahallesi Dadaş Caddesi'nde 4 katlı apartmanın en üst katında Y.Y'ye ait dairenin mutfağındaki ocakta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin çalışması sonucu söndürülen yangında dumandan etkilenen anne E.Y. ve çocukları E.S.Y. ile Y.A.Y, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yangından dolayı evin mutfağı zarar gördü.

Kaynak: AA
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