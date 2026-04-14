Erzurum'da eşini bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

Erzurum'un Köprüköy ilçesinde, 3 çocuk annesi Elif K.'yı bıçakla öldüren İ.K. tutuklandı. Olay, dün ilçe merkezinde meydana geldi ve kadın hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.

Erzurum'un Köprüköy ilçesinde eşini bıçakla öldürdüğü ileri sürülen zanlı tutuklandı.

İlçe merkezinde dün 3 çocuk annesi eşi Elif K'yi (31) bıçakla öldüren ve ardından polis ekiplerince gözaltına alınan İ.K'nin (40) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekiplerince adliyeye sevk edilen zanlı, cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Zanlının dün ilçe merkezinde bıçakla ağır yaraladığı kadın, kaldırıldığı Köprüköy İlçe Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA / Talha Koca
