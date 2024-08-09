Erzurum'da Engelsiz Yaz Şenliği Düzenlendi

Erzurum'da engellilere yönelik "Engelsiz Yaz Şenliği" etkinliği düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Aile ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğünce Olimpiyat Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, engelliler lunaparktaki oyuncaklara binip doyasıya eğlendi.

Engelliler, daha sonra canlı müzik eşliğinde dans edip şarkı söyledi, halat çekme gibi çeşitli yarışmalara katıldı.

Ailelerin de katıldığı programda, Bilim Erzurum yetkilileri, engellilerle boyama ve tişört baskısı yaptı.

Etkinlikte engellilerin yaptığı ebru çalışmaları sergilendi, açık hava sinemasında film izlendi.