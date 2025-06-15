Erzurum'da Elektrik Akımına Kapılan Kadın Hayatını Kaybetti
Tekman ilçesinde elektrik akımına kapılan 37 yaşındaki Zeynep Özer, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Evli ve 4 çocuk annesi olan Özer'in ölümü mahallesinde üzüntüyle karşılandı.
Erzurum'un Tekman ilçesinde elektrik akımına kapılan kadın yaşamını yitirdi.
İlçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Toptepe Mahallesi'nde ikamet eden Zeynep Özer (37), evinin mutfağında elektrik akımına kapıldı.
Evdekilerin fark etmesiyle ilçedeki devlet hastanesine kaldırılan Özer, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Özer'in evli ve 4 çocuk annesi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel