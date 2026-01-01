Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi

Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Erzurum'da etkili olan kar yağışı, soğuk hava, don ve buzlanma riski nedeniyle 2 Ocak Cuma günü, il genelinde ve tüm ilçelerdeki resmi, özel, ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Aynı tarihte, hamile ve engelli kamu personelinin de 1 gün süreyle idari izinli sayılacağı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sevgili öğrencilerimiz, bu kısa tatili kitap okuyarak, sınavlara hazırlanarak, konu tekrarı yaparak ve öğretmenlerinizin verdiği ödevleri gözden geçirerek verimli bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Kış sporlarıyla ilgilenen öğrencilerimizin ise kayak ve benzeri faaliyetleri güvenlik tedbirlerine uyarak, ailelerinin bilgisi dahilinde ve uygun ekipmanla yapmalarını özellikle tavsiye ediyoruz."

Öte yandan vatandaşlar, buzlanma ve don riskine karşı dikkatli olmaları, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyarıldı.