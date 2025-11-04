Haberler

Erzurum'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 28 Göçmen Yakalandı

Güncelleme:
Erzurum'da yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 28 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 1 zanlı tutuklandı. Düzensiz göçmenler, Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Erzurum'da yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 28 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 1 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele kapsamında ekiplerce geçen ay yapılan çalışmalarda 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle haklarında adli işlem yapılan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Düzensiz göçmenler, Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA / Muhammet Mutaf - Güncel
