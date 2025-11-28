Erzurum'da Dur İhtarina Uymayan Sürücü Kaza Yaptı

Erzurum'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücünün bir otomobile ve sinyalizasyon direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

S.D. yönetimindeki 25 AAD 325 plakalı otomobilin sürücüsü, Yakutiye ilçesinde polis ekiplerince yapılan uygulamada "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.

Daha sonra S.D. Farabi Bulvarı'ndaki kavşakta K.A. idaresindeki 25 ADG 749 plakalı araca ve sinyalizasyon direğine çarparak durabildi.

Kazada sürücüler ile araçta bulunan R.Ş. yaralandı.

Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.