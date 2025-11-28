Haberler

Erzurum'da 'Dur' İhtahına Uymayan Sürücü Kazaya Neden Oldu

Erzurum'da polisin dur ihtarına uymayan ehliyetsiz otomobil sürücüsü, kırmızı ışıkta geçerek başka bir otomobille çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Sürücü daha önce alkollü araç kullanmaktan işlem görmüştü.

ERZURUM'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ehliyetsiz otomobil sürücüsünün, kırmızı ışıkta geçerek başka bir otomobil ile çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Saat 19.00 sıralarında Yakutiye ilçesi Farabi Bulvarı'nda denetim yapan trafik polisleri, şüphe üzerine 25 AAD 325 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, kaçtı. Terminal Caddesi kavşağında kırmızı ışıkta geçen otomobil sürücüsü, K.A.'nın yönetimindeki 25 ADG 749 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücü K.A. ve araçlarda yolcu konumunda bulunan R.Ş. ve T.D, yaralandı. Polisten kaçarken kazaya neden olan otomobil sürücüsü S.D. ise araçtan yara almadan çıktı. Polis ekibinin kazayı telsiz anonsuyla bildirmesi üzerine yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan S.D.'nin daha önce 5 kez alkollü araç kullanmak hakkında işlem yapıldığı ve ehliyetine el konulduğu belirlendi. Akolmetreyi üflemeyi reddeden S.D. kan testi için hastaneye götürüldü.

Polisin, kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Haber - Kamera: Oktay POLAT / ERZURUM,

