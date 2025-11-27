Haberler

Erzurum'da Doğalgaz Patlaması: 1 Yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde meydana gelen doğalgaz patlamasında 1 kişi yaralandı. Patlama sonrasında olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti ve yaralı hastaneye kaldırıldı. Patlama, mahalle sakinlerinde panik yarattı.

Erzurum'da iki katlı evde meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.

Yakutiye ilçesine bağlı Rabiana Mahallesi'ndeki iki katlı müstakil sobalı bir evde patlama meydana geldiği ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile doğalgaz arıza görevlileri sevk edildi.

Patlama sırasında evde bulunan Fevzi Algan yaralandı. Vücudunda yanıklar oluşan Fevzi Algan, sağlık ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri hem evde hem de patlama sonrası ikametin önündeki doğalgaz hattında meydana gelen yangına müdahale etti.

Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, olay yerine gelerek çalışmalarla ilgili ekiplerden bilgi aldı. Ekiplerin çalışmasıyla yangın tamamen söndürüldü.

Mahalle sakinlerinden Ömer Tanas, gazetecilere, patlamanın yaşandığı evin yanındaki binada oturduğunu söyledi.

Patlama sesi duyduğunu anlatan Tanas, "Ben deprem sandım ve hemen sağa sola koşmaya başladım. Camdan baktığımda her tarafın duman içerisinde olduğunu gördüm. Kendimizi dışarı attığımızda doğalgaz borusunun patladığını söylediler. Bazı kişiler de olay yerinden geçerken koku olduğunu söyledi. Evde yaşlı bir ağabey oturuyordu, yaralı halde hastaneye götürdüler. Bizim evin arka bahçesi komple hasar aldı." diye konuştu.

Olayda patlama yaşanan evde büyük çapta hasar oluştu.

Kaynak: AA / Muhammet Mutaf - Güncel
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mbappe hayret içinde kaldı! Xabi Alonso Arda Güler'den maç sonu özür diledi

Arda'dan özür dilettiren asist
Liverpool'un yıldızı çıldırdı: B.ka batmış durumdayız

Yıldız isim çıldırdı: B.ka batmış durumdayız
İstanbul'un en başarılı 5 ilçe belediyesi: Listede CHP'den tek isim var

İstanbul'un en başarılı 5 ilçe belediyesi! İşte listedeki tek CHP'li
Babasının küllerini Anfield çimlerine döktürdü

Eline alıp döktüğü şeyi tahmin edemezsiniz
Mbappe hayret içinde kaldı! Xabi Alonso Arda Güler'den maç sonu özür diledi

Arda'dan özür dilettiren asist
Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun

Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun
Cani koca uzaklaştırma kararı bittiği gibi eşini tüfekle öldürdü

Uzaklaştırma kararı bittiği gibi eşini vahşice öldürdü
ABD'yi ayağa kaldıran saldırı! Trump'tan 500 ilave Ulusal Muhafız hamlesi

Saldırganın kimliğini açıklayan Trump, Pentagon'a talimatı verdi
Şehir diken üstünde! Doğal gaz patlaması sonucu 2 ev çöktü

Halk diken üstünde! Şehirdeki patlama ortalığı savaş alanına çevirdi
Bahçeli'nin sözleri, Dilek İmamoğlu'nu küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla

Bahçeli'nin sözleri, küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla
Yunanistan'ın eski başbakanı Çipras: 15 Temmuz darbe girişimi ikili ilişkilere de zarar verdi

Komşu ülkenin eski liderinden çarpıcı "15 Temmuz" itirafı
Dev sitedeki yangında bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 44'e yükseldi, 279 kişi kayıp

4 bin kişi yaşıyordu! Dev sitedeki yangında bilanço ağırlaşıyor
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine ilk yanıt: CHP, İmamoğlu'nun üzerine beton dökmez

Özel'den Kılıçdaroğlu'nun 20 milyon izlenme alan videosuna ilk yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.