Erzurum'da Doğalgaz Kaçağı Şüphesiyle Mahalle Tahliye Edildi

Erzurum'un Horasan ilçesinde doğalgaz kaçağı olduğu şüphesiyle mahalle sakinleri tahliye edildi.

İlçenin Adnan Menderes Mahallesi'nde doğalgaz kokusu geldiğini fark eden çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve doğalgaz ekipleri yönlendirildi.

Olay yerine gelen ekipler, mahalle sakinlerini bölgeden uzaklaştırıp güvenlik önlemi aldı.

Doğalgaz dağıtım şirketi ekipleri sızıntının kaynağını tespit etmek için çalışma başlattı.

Yetkililer, herhangi bir kıvılcım oluşmaması ve güvenlik önlemlerine uyulması konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.

Ekiplerce yapılan gerekli çalışmaların ardından gaz sızıntısı giderildi ve mahallede hayat normale döndü.