Erzurum'da Dereye Uçan Otomobilde Aile Faciası

Erzurum'da Dereye Uçan Otomobilde Aile Faciası
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Karayazı ilçesinde meydana gelen kazada, Barış Bakır, eşi Gülnaz ve 4 yaşındaki çocukları Selahattin hayatını kaybetti. Aile, bayram tatili için Van'a gitmekteydi.

ERZURUM'un Karayazı ilçesinde dereye uçan otomobildeki Barış Bakır (25) ile eşi Gülnaz Bakır ve çocukları Selahattin Bakır (4) yaşamını yitirdi.

Kaza, dün gece saatlerinde Karayazı ilçesinin kırsal Çelikli Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Balıkesir'in Edremit ilçesinden Van'a giderken Barış Bakır'ın kontrolünü yitirdiği 65 ACA 854 plakalı otomobil, yol kenarındaki dereye uçtu. Sabah bölgeye hayvan otlatmak için giden köylüler, derede ters duran araç ve içinde bir kişi olduğunu görünce durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma araç içindeki Barış Bakır ile çevrede yaptığı aramada yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta eşi Gülnaz Bakır ile çocukları Selahattin Bakır'ı buldu.

Bakır ailesinin Balıkesir'in Edremit ilçesinden bayram tatili için memleketleri Van'a gittiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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