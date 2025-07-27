Erzurum'da Çöp Kamyonu Çarpması Sonucu Sürücü Tutuklandı

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Erzurum'da bir çöp kamyonunun çarpması sonucu 4 yaşındaki Eyüp Yıldırım'ın hayatını kaybetmesi üzerine gözaltına alınan sürücü Kadir Uğurlu tutuklandı.

Erzurum'da çöp kamyonunun çarpması sonucu 4 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Abdurrahman Gazi Mahallesi Kandil Sokak'ta dün 4 yaşındaki Eyüp Yıldırım'ın üzerinden geçerek ölümüne neden olan Kadir Uğurlu'nun (35) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Uğurlu, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Abdurrahman Gazi Mahallesi Kandil Sokak'ta dün Uğurlu'nun kullandığı Palandöken Belediyesine ait çöp kamyonu Eyüp Yıldırım'a çarpmış, küçük çocuk olay yerinde yaşamını yitirmişti. Sürücü Uğurlu ise olay sonrası bölgeden uzaklaşıp karakola teslim olmuştu.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
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