Üye Girişi
Haberler

Erzurum'da Çocuk ve Gençlik Festivali Düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Çocuk ve Gençlik Festivali'nde çocuklar ve özel gereksinimli bireyler için birçok etkinlik gerçekleştirildi. Festivalde çocuklar ebru sanatı yapımı, kukla gösterileri, çömlek yapımı gibi etkinliklere katıldı.

Erzurum'da, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce "Çocuk ve Gençlik Festivali" düzenlendi.

Yakutiye ilçesindeki Olimpiyat Parkı'nda "Okula Destek Projesi" kapsamında sosyo-ekonomik destek alan çocuklar ve özel gereksinimli bireylere yönelik festival gerçekleştirildi.

MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, burada yaptığı konuşmada, festivalin gerçekleştirildiği alanda 55 yıl önce oyunlar oynadığını, bundan dolayı nostaljik bir buluşma olduğunu söyledi.

Etkinliği gerçekleştirenlere teşekkür eden Aydın, "Güçlü bir Türkiye'nin en önemli ayağı yavrularımız. Bizler artık mazi olmaya yönelik eğilim göstermekteyiz ama onlar atimizin sağlam temelleri olacaktır. Bugün de onların toyunda, bu güzelim ortamda onlara eşlik etmekten dolayı mutluyuz." dedi.

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Ayşegül Yıldırım Kara da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın selamlarını ileterek, kurum yetkililerine teşekkür etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ise bu tür organizasyonların devam edeceğini belirtti.

Konuşmamaların ardından Okula Destek Projesi ile desteklenen öğrencilerden, üniversite sınavında başarılı olanlara teşekkür belgesi verildi.

Milletvekili Aydın, Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Kara ve protokol üyeleri, alanda oluşturulan etkinlik bölümlerini ziyaret etti.

Festivale katılan çocuklar ve aileleri, ebru sanatı yapımı, kukla gösterileri, çömlek yapımı, çocuk oyunları, uzay çadırı, ok atışı, konser, pamuk şeker, balon şişirme gibi birçok etkinliğe katılarak keyifli anlar yaşadı.

Kaynak: AA / Güncel

erzurum Çocuk Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Dursun Özbek istifa edecek mi, Galatasaray yönetimde istifa eden yönetici var mı? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 28 Ağustos Çarşamba günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Süper hücre (Supercell) nedir? Süper hücre yağışı ne, nasıl oluşur? Trabzonspor- St. Gallen UEFA Konferans Ligi play- off maçı ne zaman? Trabzonspor- St. Gallen maçı hangi kanalda, saat kaçta? Az önce deprem mi oldu? 28 Ağustos en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! CANLI ALTIN KURU | Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 28 Ağustos altın fiyatı! Gram altın kaç lira? Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme saat kaçta başlıyor? Canlı izleme linki! 28 Ağustos Diyarbakır'da kaybolan Narin bulundu mu? Son gelişmeler... Ahmet Akın kimdir? Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın kaç yaşında ve nereli? SON DAKİKA DEPREM: Az önce deprem nerede oldu? 28 Ağustos deprem mi oldu? Son dakika deprem gelişmeleri... Gamze Karta kimdir? Gamze Karta'nın kızı Masal neden öldü? Öykü Karta, Gamze Karta'nın gerçek kızı mı? Tarihte bugün ne oldu? 28 Ağustos tarihinde dünyada neler oldu? E- OKUL KURA ÇEKİMİ: İlkokul 1. ve ortaokul 5. sınıf şube kura çekimi sonuçları açıklandı mı? 1. Sınıf şube sorgulama 2024 Chia tohumu nedir? Chia tohumu nerede satılır? Chia tohumunun faydaları nelerdir? Necdet Sakaoğlu kimdir, öldü mü? Necdet Sakaoğlu kaç yaşındaydı, neden öldü? Gamze Özçelik kimdir, kaç yaşında? Gamze Özçelik kiminle evlendi, eşi kaç yaşında? Okullar ne zaman açılıyor, ertelendi mi? Okulların açılmasına kaç gün kaldı? 1. Sınıflar ne zaman başlayacak? NARİN SON DAKİKA GELİŞMESİ: Narin bulundu mu? Diyarbakır'da kaybolan Narin ile ilgili son durum ne? 30 AĞUSTOS ÜCRETSİZ KONSER 2024! 30 Ağustos'ta hangi sanatçı nerede bedava konser verecek? Zafer Bayramı etkinlikleri! İstanbul hava durumu! İstanbul'da bugün yağmur var mı? Bugün hava nasıl olacak? 28 Ağustos İstanbul'da yağış var mı? 30 AĞUSTOS İSTANBUL'DA ETKİNLİK VE KONSER TAKVİMİ 2024! 30 Ağustos kutlamalarında hangi sanatçı nerede, ne zaman konser veriyor?
title