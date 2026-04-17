Erzurum'da tamir edilmesi için bırakılan otomobili çalan zanlı tutuklandı

Erzurum'da bir iş yerine tamir edilmesi için bırakılan otomobili çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Şükrüpaşa Mahallesi Tortum Yolu Caddesi'ndeki iş yerine tamir edilmesi için bırakılan 25 ABM 015 plakalı otomobili 15 Nisan'da çalan ve tamirci O.Y. (45) tarafından yakalanarak polis ekiplerine teslim edilen M.Y'nin (16) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Tamirci O.Y, iş yeri çevresinde fark ettiği otomobili takibe almış, Merve ve Taşkent sokaklarının kesişiminde önünü çekiciyle kapatmıştı.

Otomobil, duramayarak çekiciye çarpmış ve sürücüsü M.Y. (16) olay yerinden kaçarken O.Y. tarafından yakalanarak polis ekiplerine teslim edilmişti.

Ayrıca, M.Y'nin çeşitli suçlardan 14 kaydının olduğu öğrenilmişti.