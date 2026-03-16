Çatıdan üzerine kar ve buz kütlesi düşen kişi ağır yaralandı

ERZURUM'da, 5 katlı binanın çatısından üzerine buz sarkıtları ve kar kütlesi düşen Poyraz Özoltulular (35), ağır yaralandı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Yakutiye ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi 50'nci Yıl Caddesi'ndeki 5 katlı binanın önünde meydana geldi. Kur'an kursu binasının altında bulunan babasına ait oto elektrikçi dükkanının önündeki otomobili tamir için çıkan Poyraz Özoltulular'ın üzerine, çatıda oluşan buz sarkıtı ve kar kütlesi düştü. Bir kişinin son anda kurtulduğu olayda yaralanan Poyraz Özoltulular'a ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıyı Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri ise inceleme yapıp, görüntü aldı.

Olay, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; iş yerinden çıkan Poyraz Özoltulular'ın buz ve kar kütlesinin altında kaldığı, 1 kişinin de son anda kurtulduğu yer alıyor.

