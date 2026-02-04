Haberler

Erzurum'da kamyonetin üzerine çatıdan buz kütlesi düşmesi kamerada

Erzurum'da kamyonetin üzerine çatıdan buz kütlesi düşmesi kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'da 7 katlı bir binanın çatısından düşen buz kütlesi park halindeki bir kamyonetin üzerine düştü. Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, kamyonetin sürücüsü Cüneyt Karataş, buz kütlesinin düşmesinden son anda kurtuldu. Kentteki sıcak havadan dolayı çatılarda biriken kar ve buzların düşmesi tehlike oluşturuyor.

Erzurum'da 7 katlı binanın çatısındaki buz kütlesinin kamyonetin üzerine düştüğü anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kentte hava sıcaklığının artmasıyla çatılarda biriken kar ve buz kütlelerinin eriyip düşmesi tehlike oluşturuyor.

Lalapaşa Mahallesi Kışlaarası Sokak'ta park halinde bulunan ve kasasından yük indirilen 25 ACB 798 plakalı kamyonetin sürücü kabininin üzerine, 7 katlı binanın çatısından buz kütlesi düştü.

Bu sırada kamyonetin kasasından yük indiren Cüneyt Karataş (32), buz kütlesinden yaklaşık 1 metre farkla kurtuldu.

Olay anı, çevredeki işletmenin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, Karataş'ın, aracın kasasından arkadaşıyla dolap indirdiği sırada kamyonetin ön kısmına buz kütlesinin düşmesi yer alıyor.

Karataş, AA muhabirine, olay anında korktuğunu söyledi.

Kentin birçok noktasında çatılardan buz kütlelerinin düştüğünü belirten Karataş, "Kamyoneti sağa çektik, sonra dolap indirirken çatıdan bir anda buz kütlesi düştü. Allah'a şükür bize bir şey olmadı. Kamyonetin kasasındaydım. Buz kütleleri memleketimizde tehlike saçıyor. Bu konuyla ilgili yetkililerin önlem almasını bekliyoruz. Allah sakladı, üzerime düşseydi ciddi şekilde yaralanabilirdim." dedi.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
Jeffrey Epstein'in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı

"Öldü mü ölmedi mi" derken fotoğrafları ortaya çıktı
Vatandaşı isyan ettiren kredi kartı düzenlemesinde geri adım! İki istisna geldi

Vatandaşı isyan ettiren düzenlemede geri adım! İki istisna geldi
Sadettin Saran'dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

İddialar doğru çıktı! Saran'dan Erdoğan'a teşekkür
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Chappell Roan'dan cesur elbisesine gelen yorumlara yanıt: Bence çok havalı

Cesur elbisesine gelen yorumlara böyle yanıt verdi
Lağım henüz patlamamış! İddia doğruysa yakında yer yerinden oynayacak

Asıl kıyamet bu hard disklerin içindekiler paylaşılınca kopacak
Erzurum-İstanbul uçağında ilginç anlar: Yolculardan helallik istedi

Erzurum-İstanbul uçağına 1 saat 15 dakika rötar yaptıran yolcu
İpler koptu! Real Madrid'de Arda Güler şoku

Real Madrid'de Arda şoku
Chappell Roan'dan cesur elbisesine gelen yorumlara yanıt: Bence çok havalı

Cesur elbisesine gelen yorumlara böyle yanıt verdi
Barış Alper Yılmaz ve Harry Kane bir araya geldi! İşte nedeni

Galatasaray taraftarını heyecandan bayıltan kare
Musk tarihte 850 milyar dolar servete ulaşan ilk insan oldu

Yüzü gülüyor! Tarihte böyle bir şey daha önce hiç yaşanmadı