Erzurum'da binada çıkan yangın söndürüldü

Erzurum'un Horasan ilçesinde 5 katlı apartmanın giriş katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kars Caddesi'nde 5 katlı apartmanın giriş katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlerin üst katlara sıçramaması için yoğun müdahalede bulundu.

Binanın alt katındaki buğday yüklü römorklar, traktörlerle alandan uzaklaştırıldı.

Güvenlik ve tedbir amacıyla polis ekipleri ile doğal gaz ekipleri de olay yerine sevk edildi.

Ekiplerce söndürülen yangında, dumandan etkilenen 2 kişi ambulansta ayakta tedavi edildi.

Yangında, binada maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Şahap Çakır
