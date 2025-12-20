Haberler

Evinde bıçakla ağır yaralandı; 4 gözaltı

Erzurum'da evinde kasığından bıçaklanan Muzaffer Çimagil (33), hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Saldırının, şüphelilerle victim arasında bir anlaşmazlık nedeniyle yaşanan kargaşada gerçekleştiği ifade edildi.

ERZURUM'da evinde kasığından bıçaklanmış halde bulunan Muzaffer Çimagil (33) kaldırıldığı hastanede entübe edildi. Olaya ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.

Olay dün saat 18.30 sıralarında Yakutiye ilçesi Muratpaşa Mahallesi Kıbrıs Sokak'ta meydana geldi. Evde kavga ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Muzaffer Çimagil'i bıçakla yaralanmış halde buldu. Çimagil, ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan araştırmada, o saatlerde 4 kişinin olay yerinden koşarak uzaklaştığı tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kimliklerini tespit ettiği şüpheliler, Mustafa A. (32), Yusuf K. (24), Muhammet S. K. (27) ve Mert T. B.'yi (23) kısa sürede suç aleti bıçakla yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelilerin Muzaffer Çimagil ile aralarındaki alışverişten kaynaklı anlaşmazlık olduğu, bu nedenle de kavga ettiklerini söyledikleri belirtildi.

'4 KİŞİ ADAMI VURDU GİTTİ, DEDİLER'

Çimagil'in ambulansa taşınmasına yardım eden mahallelilerden Emrah Kırmış, "Biz sokağın başından geliyorduk. O arada adamı kurtarın, diye bağırdılar. Çıktık yukarıya adam ölü halde yatıyordu. Sağlık memurlarıyla tutup sedyenin üzerine alıp aşağıya indirdik. Baltayla yaralandığı söylentisi var. Daha fazla bilmiyorum biz indirdikten sonra dediler ki 'tartışma oldu 4 kişi adamı vurdu çıktı gitti" dediler' diye konuştu.

Muzaffer Çimagil entübe edilirken kavgada bıçağı kimin kullandığı kriminal inceleme sonrası netlik kazanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
