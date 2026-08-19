Erzurum'daki bıçaklı kavgada bir tutuklama

Erzurum'da bir kişinin bıçakla ağır yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Olimpiyat Millet Bahçesi'nde dün H.Y.G'nin (21) bıçakla ağır yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan A.C.İ. (21), Ö.F.U. (24) ve A.P'nin (23) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan A.C.İ. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, Ö.F.U. ve A.P'ye adli kontrol şartı uygulandı.

Kaynak: AA