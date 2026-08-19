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Erzurum'daki bıçaklı kavgada bir tutuklama

Erzurum'daki bıçaklı kavgada bir tutuklama
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Erzurum'da Olimpiyat Millet Bahçesi'nde bir kişinin bıçakla ağır yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı, diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Erzurum'da bir kişinin bıçakla ağır yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Olimpiyat Millet Bahçesi'nde dün H.Y.G'nin (21) bıçakla ağır yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan A.C.İ. (21), Ö.F.U. (24) ve A.P'nin (23) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan A.C.İ. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, Ö.F.U. ve A.P'ye adli kontrol şartı uygulandı.

Kaynak: AA
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