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Erzurum'da bıçakla 1 kişiyi yaralayan zanlı adliyeye sevk edildi

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Erzurum'da bıçakla 1 kişiyi yaralayan zanlı adliyeye sevk edildi
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Erzurum'un Kazım Karabekir Paşa Mahallesi'nde bir ikamette çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü ve 1 kişi yaralandı. Olay yerinden uzaklaşan zanlı kent merkezinde yakalanarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Erzurum'da 1 kişiyi bıçakla yaralayan zanlı polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kazım Karabekir Paşa Mahallesi'nde bir ikamette B.G. (30) ve S.K. (33) arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada B.G'yi bıçakla yaralayan S.K. olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı, polis ekipleri de şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda kent merkezinde yakalanan şüpheli S.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ayrıca şüphelinin S.K'nin çeşitli suçlardan 15, müştekinin de 5 kaydının olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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