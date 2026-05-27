Erzurum'da iki aile arasında arazi kavgası: 7 yaralı

Erzurum'da iki aile arasında arazi satışı nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü, 7 kişi yaralandı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Palandöken İlçesi'ne bağlı kırsal Toparlak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Y. ailesinin satın aldığı arazi nedeniyle Ö. ailesi fertleriyle aralarında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede ve açılan ateş sonucu S.Y., B.Y., E.Y., H.Y. ve G.Y. ile diğer aileden Ö.Ö. ve M.Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Ambulanslara alınan Y. ailesindeki yaralılar Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine, Ö. ailesindeki yaralılar ise Erzurum Şehir hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayın yaşandığı Toparlak Mahallesi'nde bazı ev ve araçlar da hasar gördü. Taraflar arasında yeni bir olay yaşanmaması için mahallede ve hastanelerin çevrelerinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Jandarma olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Haber - Kamera: Oktay POLAT / ERZURUM,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
