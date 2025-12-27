Kamuya açık tuvaletlerin temizliğini takip edecek mobil uygulama geliştirildi

Erzurum'da, kabinine entegre edilen çeşitli sensörlerle kamuya açık tuvaletlerde temizlik, kullanıcı sayısı ve içeride kalınan süreyi gösterecek mobil uygulama geliştirildi.

Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden geçen yıl mezun olan Merve Erdem ve Nursemin Şenel, lisans bitirme projesi olan "Kamuya açık tuvaletler için Iot tabanlı yoğunluk ve takip hijyen sistemi" kapsamında çalışma yaptı.

Fakültenin Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Dal danışmanlığında "HygieneTrack " isimli mobil uygulama geliştiren mühendisler, hazırlanan prototip tuvalet kabinine, nem, sıcaklık ve amonyak gibi değerlerin ölçüldüğü sensörler ile kullanıcı sayısını ve içerde bekleme süresini de gösteren donanımlar entegre etti.

Proje akıllı şehirler ve ulaşım kategorisinde TEKNOFEST'ten üçüncülük aldı

Havalimanları, metro istasyonları ve alışveriş merkezleri gibi yoğun mekanlarda kamuya açık tuvaletlerin hijyen standartlarını yükseltmeyi ve temizlik yönetimini dijitalleştirmesi hedeflenen çalışmayla, TEKNOFEST kapsamında TÜBİTAK tarafından organize edilen 2242 kodlu Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları'nda akıllı şehirler ve ulaşım kategorisinde Türkiye üçüncülüğü elde edildi.

"Proje kamuya açık tuvaletlerde temizlik ve hijyen yönetimini hedefliyor"

Doç. Dr. Dal, AA muhabirine, öğrencilerin bitirme projelerini, toplumsal duyarlılık ve sosyal hayata katkısı olan projeler olmasını hedeflediklerini söyledi.

Bu sistemde birden fazla kabini olan tuvaletlerde kabinin ön ve arka yüzüne bazı donanım elamanları yerleştirdiklerini anlatan Dal, "Bu proje kamuya açık tuvaletlerde temizlik ve hijyen yönetimini hedefliyor. Amacımız tuvalete giren bir kişinin, kabinler içinden en temizini bulması. Bu amaçla kabinin içindeki oksijen, hava, nem gibi durumları, aynı zamanda kabinin kaç kere kullanıldığı bilgisini entegre ettiğimiz kayıt sistemiyle alıp 'sensör fizyonu' dediğimiz teknolojiyle birleştirip kabinin önüne ledler ve etiketlerle tuvaletin ne kadar kirli ve temiz olduğunu yansıttık. Böylece en az kullanılan tuvalet kabininin bulunmasına yardımcı olabilmeyi amaçladık." dedi.

Dal, projeleri için geçen yıl patent başvurusunda da bulunduklarını aktardı.

Kamuya açık alanda temizliğin önemini Kovid-19 döneminde daha iyi tecrübe ettiklerini belirten Dal, "İnsanlar temiz tuvalete her zaman ihtiyaç duyuyor biz de buna yönelik teknolojik mobil uygulama geliştirdik. " diye konuştu.

Tuvalet kabinlerindeki temizlik kontrolü sürecini dijital teknolojilerle otomatik hale getirdiklerini vurgulayan Dal, şunları kaydetti:

"Projenin özellikle temizlik iddiasında bulunan benzin istasyonları gibi yerlerde hayata geçirilebileceğini öngörüyoruz. Alışveriş merkezleri, havaalanlarında da kullanılmasını planlıyoruz. Tuvalet kapılarına entegre ettiğimiz gömülü sistem bileşenleri, topladıkları sensör verilerini ve birleştirdikleri füzyon verisini bulut dediğimiz ortamda veri tabanına kaydediyor. Bu veri anlık olarak mobil uygulama tabanından kontrol edilerek denetleniyor. Orada bir anormallik (kirlilik, kapının çok sayıda açılması ya da oksijen sensörünün çok fazla değer okuması gibi) durum tespit edildiğinde uygulama yöneticiye aksiyon tetikliyor."

Halka açık tuvaletlerdeki temizlik endişesini gidermek için proje geliştirildi

Mühendis Merve Erdem de halka açık tuvaletlerde kabinlerin kirliliği konusunda çoğu insanın endişe duyduğunu ve bunu çözmek için proje geliştirdiklerini aktardı.

Prototip üzerinden sistemin çalışmasını anlatan Erdem, şöyle devam etti:

"Kabinin içine döşenen sensörler ile hava kalitesini, nem, sıcaklık ve amonyak değerlerini ölçüyoruz. Aynı zamanda kabinin kilit sistemine, içeriye giren kişi sayısının verildiği sistemi entegre ettik. Kabinin kirlilik derecesi arttığında kabin üzerindeki ışıklar yeşilden sarıya, sarıdan da kırmızıya geçiyor. Böylelikle kullanıcı kabinin kirlilik değerini görüyor. Aynı zamanda mobil uygulamadan temizlik personeli de hangi kabinin kirli olduğunu görebiliyor. Temizlik yaptıktan sonra kartını okutup kabinlerin temiz konuma geçmelerini sağlıyor."