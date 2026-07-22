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7'nci kattan düşen halı, mağaza çalışanının başına isabet etti

7'nci kattan düşen halı, mağaza çalışanının başına isabet etti
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Erzurum'da bir binanın 7. katından düşen halı, mağaza çalışanının başına isabet etti. Hafif yaralanan çalışan hastaneye kaldırıldı, o anlar kameraya yansıdı.

ERZURUM'da bir binanın 7'nci katından düşen halı, mağaza çalışanının başına isabet etti. O anlar, park halindeki bir aracın kamerasına yansıdı.

Olay, Yakutiye ilçesindeki Terminal Caddesi'nde meydana geldi. Bir binanın 7'nci katından düşen halı, cadde üzerindeki bir mağazada çalışan kişinin başına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Başına isabet eden halı nedeniyle hafif yaralanan mağaza çalışanı, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Halının mağaza çalışanının başına düştüğü anlar, park halindeki bir aracın kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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