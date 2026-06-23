Haberler

Erzurum'da 6 öğrenci hafızlık belgesi aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'da hafızlık eğitimini tamamlayan 6 öğrenci için Bakırcı Cami'nde düzenlenen törende mezuniyet belgeleri verildi. Programa belediye başkan vekili, il müftüsü ve çok sayıda davetli katıldı.

Erzurum'da, hafızlık eğitimlerini tamamlayan 6 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.

Tarihi Bakırcı Cami'nde yaklaşık 300 kişinin bulunduğu camide düzenlenen programda 6 öğrenci mezun oldu.

Bakırcı Camii Müezzini Mehmet Tebeşir'in öncülüğünde oluşturulan kursta yaklaşık 3 yıllık eğitimlerinin ardından hafızlıklarını tamamlayan Abdussamet Karslı, Latif Karadaş, Erkan Uygur, Alperen Çelebi, İbrahim Harmandar ve Salih Çelik mezuniyet belgelerini aldı.

Törene Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İbrahim Elen, İl Müftüsü Yaşar Çapçı, Yakutiye İlçe Müftüsü Selim Şahin, Valilik Basın Müdürü Ahmet Polat, Ebu İshak Vakfı Başkanı Dr. Mahmut Yılmaz, Palandöken Kızılay Şube Başkanı Muhammed İkbal Çiçek, çok sayıda din görevlisi, STK temsilcisi katıldı.

Programda, Lalapaşa Camii İmam-Hatibi Ali Turhan ile Çat Müftülüğü Yarmak Mahallesi Camii İmam-Hatibi Abdurrahman Polat, Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Yakutiye İlçe Müftüsü Şahin'in konuşmasının ardından İl Müftüsü Yaşar Çapçı, hafızlığın önemini anlatarak dua etti.

Tören sonunda mezun olan hafızlara, Yakutiye İlçe Müftülüğü ve hayırseverler tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu
Kırıkkale'de mühimmat deposunda patlama: 2 şehit

Kırıkkale'de mühimmat deposunda patlama: 2 şehidimiz var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Martı TAG kurucusu ateş püskürdü: İTEO Cumhurbaşkanımızın videosunu montajladı

Dava öncesi ateş püskürdü: Cumhurbaşkanımızın videosunu montajladılar
Esra Erol'un programında ünlenen Aleyna, bambaşka biri oldu

Açılıp saçılıp bambaşka biri oldu

Tartışma yaratan kamp! Yastık yumruklamak için servet ödüyorlar

Kampınız batsın! Ceplerinden çıkan parayı duyunca şoke olacaksınız
Lucas Torreira'dan Boca Juniors İddialarına Yanıt

Beklenen açıklamayı yaptı!

Lamiya'nın öldürülmeden 10 gün önce söylediği sözler ortaya çıktı

Lamiya'nın öldürülmeden 10 gün önceki sözleri ortaya çıktı
Ölümün böylesi! Fıstık bahçesinde akılalmaz olay

Ölümün böylesi! Fıstık bahçesinde akılalmaz olay
Eski emniyet mensubunun feci ölümü

Eski emniyet mensubunun feci ölümü