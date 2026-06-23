Erzurum'da 6 öğrenci hafızlık belgesi aldı

Erzurum'da, hafızlık eğitimlerini tamamlayan 6 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.

Tarihi Bakırcı Cami'nde yaklaşık 300 kişinin bulunduğu camide düzenlenen programda 6 öğrenci mezun oldu.

Bakırcı Camii Müezzini Mehmet Tebeşir'in öncülüğünde oluşturulan kursta yaklaşık 3 yıllık eğitimlerinin ardından hafızlıklarını tamamlayan Abdussamet Karslı, Latif Karadaş, Erkan Uygur, Alperen Çelebi, İbrahim Harmandar ve Salih Çelik mezuniyet belgelerini aldı.

Törene Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İbrahim Elen, İl Müftüsü Yaşar Çapçı, Yakutiye İlçe Müftüsü Selim Şahin, Valilik Basın Müdürü Ahmet Polat, Ebu İshak Vakfı Başkanı Dr. Mahmut Yılmaz, Palandöken Kızılay Şube Başkanı Muhammed İkbal Çiçek, çok sayıda din görevlisi, STK temsilcisi katıldı.

Programda, Lalapaşa Camii İmam-Hatibi Ali Turhan ile Çat Müftülüğü Yarmak Mahallesi Camii İmam-Hatibi Abdurrahman Polat, Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Yakutiye İlçe Müftüsü Şahin'in konuşmasının ardından İl Müftüsü Yaşar Çapçı, hafızlığın önemini anlatarak dua etti.

Tören sonunda mezun olan hafızlara, Yakutiye İlçe Müftülüğü ve hayırseverler tarafından çeşitli hediyeler verildi.