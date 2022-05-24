3 bin rakımlı mahalle mayısta yağan karla beyaza büründü - Haberler

Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı 3 bin rakımlı Nüğürcük Mahallesi mayısta yağan karla beyaz örtüyle kaplandı.

İlçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta, yaklaşık 3 bin rakımda bulunan Nüğürcük Mahallesinde sağanak, soğuk havanın da etkisiyle yerini kara bıraktı.

Kar yağışıyla mahalle mayıs ayında beyaza büründü.

Mahalle muhtarı Ebubekir Gültekin, AA muhabirine, "Mayısta pek de alışık olmadığımız şekilde havalar soğuk geçiyor. Bu durumdan en çok da çiftçi kardeşlerimiz etkilendi. 1 hafta önce yaylalara çıkan çiftçilerimiz soğuk hava nedeniyle bugün itibariyle köye geri dönme kararı aldı." dedi.