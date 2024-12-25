Erzurum'da 160 yıllık Taş Ambarlar'da yangın çıktı
Erzurum'un Muratpaşa Mahallesi'nde bulunan tarihi Taş Ambarlar'ın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülmeye çalışılıyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
Erzurum'da 160 yıllık Taş Ambarlar'ın çatısında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Muratpaşa Mahallesi Ali Ravi Caddesi'nde kullanılmayan tarihi yapının çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
EKİPLER BÖLGEDE
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel